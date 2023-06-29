Журова: ISU не справится без российских судей, поэтому их включили в заявку на сезон

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала причины, по которым Международный союз конькобежцев (ISU) включил представителей России в списки судей и стартёров соревнований на сезон-2023/24.

«Понятное дело, что с допуском тех, кто официально состоит в Союзе конькобежцев России, всё ясно. ISU старается выдерживать все политические реверансы, дабы не отклоняться от генеральной линии европейских управленцев. А что касается судей, то очень непросто подготовить квалифицированных судей, которые будут работать на международных соревнованиях и выдерживать высокий уровень ответственности. И в России достаточно много рефери высочайшего класса, подготовленных ещё к сочинской Олимпиаде 2014 года. К тому же их готовила наша организация совместно с ISU. Поэтому терять такие ценные кадры не в их интересах. На это решение повлияло множество нюансов. Ведь по правилам судьи должны быть из разных стран, чтобы они работали в определённой последовательности и соблюдали свою очередь. Нарушить этот механизм очень сложно.

Но не будем забывать, что после этого решения может подняться волна русофобских настроений и политики будут применять другие рычаги воздействия на наших арбитров. Например, не выдать визу на въезд в определённое государство. Нашим спортсменам не выдают, и я не уверена, что с арбитрами поступят иначе.

А Международная федерация конькобежного спорта таким образом демонстрирует, что если завтра политическая обстановка изменится, то возврат российских спортсменов в ISU будет моментальным. Ведь плодотворное сотрудничество с этой организацией мы продолжаем и вместе ищем выходы из ситуации. И больше скажу: сразу же все Гран-при проведут в России, которые принесут им большую прибыль. Спортсмены из разных стран всегда были довольны и зрителями, и уровнем организации. Так сложилось исторически, ведь первый чемпионат мира по фигурному катанию был проведён в Санкт-Петербурге в 1896 году. И первым победителем был россиянин. Россия в этом виде спорта играет главную роль. От нас всё пошло. Они это помнят и ценят. А политики лишь пытаются испортить эти отношения», — заявила Журова RT.

Ранее Журова высказалась о последних заявлениях президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.