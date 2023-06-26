Журова: президент МОК Бах нарушает Олимпийскую хартию

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о последних заявлениях президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Он пытается максимально сохранить свой нейтральный статус. Его давят со всех сторон, он прекрасно понимает, что и так нарушает Олимпийскую хартию, отстраняя спортсменов одной страны и не давая им выступать, используя свои флаг и гимн», — цитирует Журову «Газета.Ru».

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил несогласие со словами главы МОК Томаса Баха о политизированности Игр дружбы.