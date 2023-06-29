Исмагулов: бой с Гэтжи был бы самым лёгким для меня

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов высказался о возможном поединке с американцем Джастином Гэтжи.

«В случае победы над Доусоном я бы хотел подраться с Гэтжи. Его называют самым опасным ударником нашего дивизиона, он сам называет себя гангстером, но я готов с ним встретиться и буду играться с ним, как с котёнком. Этот бой был бы самым лёгким для меня», — сказал Исмагулов на пресс-конференции UFC.

18 декабря 2022 года Исмагулов потерпел поражение в бою с россиянином Арманом Царукяном. Поединок продлился все запланированные три раунда, по окончании которых судьи единогласно отдали победу российскому бойцу (30:27).

Исмагулов не смог продлить беспроигрышную серию из 19 схваток и потерпел второе поражение подряд (24-2).

На счету 34-летнего Гэтжи 24 выигрыша и четыре проигрыша в 28 поединках.

Ранее сообщалось, что титульный бой Порье и Гэтжи возглавит турнир UFC 291.