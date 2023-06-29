Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Исмагулов: бой с Гэтжи был бы самым лёгким для меня

Короткая ссылка
Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов высказался о возможном поединке с американцем Джастином Гэтжи.
Исмагулов: бой с Гэтжи был бы самым лёгким для меня
  • Gettyimages.ru
  • © Zhe Ji

«В случае победы над Доусоном я бы хотел подраться с Гэтжи. Его называют самым опасным ударником нашего дивизиона, он сам называет себя гангстером, но я готов с ним встретиться и буду играться с ним, как с котёнком. Этот бой был бы самым лёгким для меня», — сказал Исмагулов на пресс-конференции UFC.

18 декабря 2022 года Исмагулов потерпел поражение в бою с россиянином Арманом Царукяном. Поединок продлился все запланированные три раунда, по окончании которых судьи единогласно отдали победу российскому бойцу (30:27).

Исмагулов не смог продлить беспроигрышную серию из 19 схваток и потерпел второе поражение подряд (24-2).

На счету 34-летнего Гэтжи 24 выигрыша и четыре проигрыша в 28 поединках.

Ранее сообщалось, что титульный бой Порье и Гэтжи возглавит турнир UFC 291.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить