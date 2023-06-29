Metaratings: Абаскаль лично хочет подписать Бонгонда в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль хочет видеть полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда в стане красно-белых.

Как сообщает Metaratings.ru, за счёт трансфера бельгийца Абаскаль хочет расширить вариативность в атакующей линии «Спартака». Сделка близка к завершению.

27-летний Бонгонда в сезоне-2022/23 провёл за «Кадис» 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал третье предложение «Кадису» по Бонгонда.