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Metaratings: Абаскаль лично хочет подписать Бонгонда в «Спартак»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль хочет видеть полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда в стане красно-белых.
Metaratings: Абаскаль лично хочет подписать Бонгонда в «Спартак»
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings.ru, за счёт трансфера бельгийца Абаскаль хочет расширить вариативность в атакующей линии «Спартака». Сделка близка к завершению.

27-летний Бонгонда в сезоне-2022/23 провёл за «Кадис» 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал третье предложение «Кадису» по Бонгонда.

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