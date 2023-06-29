Новичок «Аризоны» Бут: феноменально, что одна команда выбрала двух друзей на драфте НХЛ
- AP
- © George Walker IV
«Я так взволнован. Очень горжусь тем, что «Аризона» выбрала меня. Это феноменально — двух друзей выбрала одна и та же команда и мы будем играть вместе», — приводит слова Бута сайт НХЛ.
Симашев также высказался об итогах церемонии драфта.
«Когда они назвали моё имя, моя мама ахнула и сказала: «Я горжусь тобой, это была твоя мечта». Я в шоке. Шестой номер драфта — это невероятно», — сказал защитник. «Койоты» выбрали Симашева под шестым номером, а Бута под 12-м.
Оба игрока находятся в системе ярославского «Локомотива».
Ранее сообщалось, что четырёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.