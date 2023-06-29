Новичок «Аризоны» Бут: феноменально, что одна команда выбрала двух друзей на драфте НХЛ

Российский нападающий Даниил Бут отреагировал на решение «Аризона Койотис» выбрать его и защитника Дмитрия Симашева на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.

«Я так взволнован. Очень горжусь тем, что «Аризона» выбрала меня. Это феноменально — двух друзей выбрала одна и та же команда и мы будем играть вместе», — приводит слова Бута сайт НХЛ.

Симашев также высказался об итогах церемонии драфта.

«Когда они назвали моё имя, моя мама ахнула и сказала: «Я горжусь тобой, это была твоя мечта». Я в шоке. Шестой номер драфта — это невероятно», — сказал защитник. «Койоты» выбрали Симашева под шестым номером, а Бута под 12-м.

Оба игрока находятся в системе ярославского «Локомотива».

Ранее сообщалось, что четырёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.