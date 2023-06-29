Новичок «Вашингтона» Леонард: надеюсь, Овечкин не попадёт по мне на тренировке

Выбранный «Вашингтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года защитник Райан Леонард поделился ожиданиями от совместной работы в клубе с российским нападающим «Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Я очень рад, что меня выбрал «Вашингтон». Игра с Овечкиным? Надеюсь, он не попадёт по мне шайбой на тренировке. (Смеётся.) Попасть в одну команду с ним — это что-то особенное», — приводит слова Леонарда официальный сайт «столичных».

Леонард в составе сборной США стал победителем юниорского чемпионата мира — 2023. На драфте в Нэшвилле (США) хоккеист был выбран под восьмым номером.

Ранее сообщалось, что четырёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.