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Новичок «Вашингтона» Леонард: надеюсь, Овечкин не попадёт по мне на тренировке

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Выбранный «Вашингтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года защитник Райан Леонард поделился ожиданиями от совместной работы в клубе с российским нападающим «Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Новичок «Вашингтона» Леонард: надеюсь, Овечкин не попадёт по мне на тренировке
  • AP
  • © George Walker IV

«Я очень рад, что меня выбрал «Вашингтон». Игра с Овечкиным? Надеюсь, он не попадёт по мне шайбой на тренировке. (Смеётся.) Попасть в одну команду с ним — это что-то особенное», — приводит слова Леонарда официальный сайт «столичных».

Леонард в составе сборной США стал победителем юниорского чемпионата мира — 2023. На драфте в Нэшвилле (США) хоккеист был выбран под восьмым номером.

Ранее сообщалось, что четырёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.

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