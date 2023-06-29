Генменеджер «Аризоны» Армстронг назвал Симашева «единорогом» драфта НХЛ

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» Билл Армстронг рассказал про знакомство с российским защитником Дмитрием Симашевым.

«Мы называем его единорогом драфта. Таких трудно найти — парней, которые могут так двигаться и кататься при таких габаритах. Мы немного познакомились с ним и просто влюбились в его характер на льду, а также за его пределами. У него есть лидерские качества, он хорошо говорит по-английски, и с этой стороны он очень интересный и интригующий игрок», — цитирует Армстронга сайт клуба.

Также менеджер прокомментировал выбор клуба в 12-м раунде, в котором «Аризона» заполучила российского нападающего Даниила Бута. Функционер считает, что двум россиянам будет легче влиться в процесс. Оба игрока выступали за «Локомотив» из Ярославля.

«Я думаю, что это помогает, когда игроки из одной страны приходят в команду и поддерживают отношения. Они могут ориентироваться вместе и продолжать работать над своим английским. Мы очень рады, что взяли их обоих. Мы хотели взять двух игроков, которые, по нашему мнению, соответствовали бы нашей культуре, и мы выбрали именно их. Габариты, мастерство, хорошая конкуренция, трудоспособность. Эти парни приходят на площадку каждый день, чтобы соревноваться», — резюмировал Армстронг.

Симашёв провёл 18 матчей регулярного чемпионата КХЛ за ярославский «Локомотив». В составе ярославцев защитник сыграл 29 матчей чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-2022/23, набрав десять очков. На счету Бута два гола в 15 матчах в КХЛ. Также он набрал 26 очков, выступая в МХЛ.

Ранее сообщалось, что четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.