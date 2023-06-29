Аверин назначен председателем совета директоров «Авангарда»

Омский «Авангард» объявил о назначении Михаила Аверина председателем совета директоров.

Как сообщается в Telegram-канале «Авангарда», Аверин займёт место Александра Крылова, объявившего об уходе из омского клуба 25 мая.

«За последние годы «Авангард» одержал много спортивных побед, построил арену, открыл хоккейную академию в Омске. Теперь важно укрепить фундамент для новых достижений и воспитания следующего поколения российских игроков на всех этапах, начиная с академии. У нас опытная, профессиональная команда, и моя задача — поддерживать условия для её роста и развития», — приводит слова Аверина пресс-служба «ястребов».

Крылов возглавлял совет директоров «Авангарда» с марта 2018 года. За время его работы омский клуб завоевал Кубок Гагарина и один раз вышел в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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