«Авангард» представил календарь на сезон-2023/24 в виде пародии на Tinder

«Авангард» оригинально представил календарь нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Тиндер уходит, но это не беда, ведь мы с нейросетью сделали своё приложение для знакомств «Пойдём на хоккей?» — говорится в публикации.

Первый матч «ястребы» сыграют 2 сентября с принципиальным соперником — «Сибирью».

27 июня КХЛ представила календарь регулярного чемпионата на следующий сезон. Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным — 165. Без паузы пройдут первые 98 игровых дней чемпионата.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Быков предложил показывать Кубок Гагарина вместо Кубка Стэнли.