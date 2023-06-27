«Авангард» представил календарь на сезон-2023/24 в виде пародии на Tinder
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«Тиндер уходит, но это не беда, ведь мы с нейросетью сделали своё приложение для знакомств «Пойдём на хоккей?» — говорится в публикации.
Первый матч «ястребы» сыграют 2 сентября с принципиальным соперником — «Сибирью».
27 июня КХЛ представила календарь регулярного чемпионата на следующий сезон. Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным — 165. Без паузы пройдут первые 98 игровых дней чемпионата.
Ранее сообщалось, что Вячеслав Быков предложил показывать Кубок Гагарина вместо Кубка Стэнли.