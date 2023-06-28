УЕФА предложил новый формат отбора европейских сборных на чемпионат мира
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УЕФА предлагает разбить отборочный турнир на групповой этап, который пройдёт с марта по ноябрь 2025 года, и плей-офф, который разыграют в марте 2026 года.
Поскольку общее количество участников финальной части чемпионата мира — 2026 увеличено с 32 до 48 команд, Европа получит больше путёвок, которые предстоит разыграть.
В плей-офф 16 команд будут разделены на четыре группы по четыре команды. Он будет проводиться в виде одноматчевых полуфиналов, а затем одноматчевых финалов.
ЧМ-2026 проведут совместно США, Канада и Мексика.
Ранее ФИФА представила логотип чемпионата мира — 2026.