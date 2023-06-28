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УЕФА предложил новый формат отбора европейских сборных на чемпионат мира

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с предложением к Международной федерации футбола (ФИФА) о новом формате отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года для европейских сборных.
УЕФА предложил новый формат отбора европейских сборных на чемпионат мира
  • globallookpress.com

УЕФА предлагает разбить отборочный турнир на групповой этап, который пройдёт с марта по ноябрь 2025 года, и плей-офф, который разыграют в марте 2026 года. 

Поскольку общее количество участников финальной части чемпионата мира — 2026 увеличено с 32 до 48 команд, Европа получит больше путёвок, которые предстоит разыграть.

В плей-офф 16 команд будут разделены на четыре группы по четыре команды. Он будет проводиться в виде одноматчевых полуфиналов, а затем одноматчевых финалов.

ЧМ-2026 проведут совместно США, Канада и Мексика. 

Ранее ФИФА представила логотип чемпионата мира — 2026.

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