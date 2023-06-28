УЕФА предложил новый формат отбора европейских сборных на чемпионат мира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с предложением к Международной федерации футбола (ФИФА) о новом формате отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года для европейских сборных.

УЕФА предлагает разбить отборочный турнир на групповой этап, который пройдёт с марта по ноябрь 2025 года, и плей-офф, который разыграют в марте 2026 года.

Поскольку общее количество участников финальной части чемпионата мира — 2026 увеличено с 32 до 48 команд, Европа получит больше путёвок, которые предстоит разыграть.

В плей-офф 16 команд будут разделены на четыре группы по четыре команды. Он будет проводиться в виде одноматчевых полуфиналов, а затем одноматчевых финалов.

ЧМ-2026 проведут совместно США, Канада и Мексика.

Ранее ФИФА представила логотип чемпионата мира — 2026.