Джанлука ди Марцио: «Лацио», «Дженоа» и «Спортинг» интересуются Хлусевичем

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио в социальных сетях, в россиянине заинтересованы «Лацио», «Верона», «Дженоа» и «Спортинг».

По информации источника, защитника с правом выкупа могут арендовать за сумму порядка €8 млн.

22-летний Хлусевич выступает за «Спартак» с 2021 года. В текущем сезоне он провёл за красно-белых 35 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи.

Ранее защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что нападающий красно-белых Кейта Бальде был самым довольным после отпуска.