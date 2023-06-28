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Агент Гусева сообщил о текущей ситуации с поиском клуба для хоккеиста

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Александр Черных, агент хоккейного нападающего Никиты Гусева, высказался о будущем своего клиента.
Агент Гусева сообщил о текущей ситуации с поиском клуба для хоккеиста
  • Gettyimages.ru

«Сейчас мы смотрим на то, что будет происходить на рынке свободных агентов НХЛ, — от этого и планируем отталкиваться. Если говорить про КХЛ, то Гусеву интересны клубы Московского региона. Однако на сегодняшний день мы не вступали в переговоры по Никите ни с одним клубом КХЛ», — цитирует Черных «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что данный вопрос может решиться в начале следующего месяца.

В сезоне-2021/22 форвард провёл за СКА 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 49 (23 + 26) очков. В плей-офф он сыграл 13 матчей, набрав 12 (5 + 7) очков.

Ранее Гусев опроверг слухи об отстранении от матчей за СКА из-за алкоголя.

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