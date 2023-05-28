Гусев опроверг слухи об отстранении от матчей за СКА из-за алкоголя

Бывший нападающий СКА Никита Гусев отреагировал на слухи об отстранении от матчей за команду из-за алкоголя.

«Правда ли, что меня отстранили от матчей за СКА за то, что я пришёл с запахом алкоголя на тренировку? Нет. Писать корреспонденты могут всё что угодно. Я же не запрещаю никому этого делать», — приводит слова Гусева «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2021/22 форвард провёл за СКА 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 49 (23 + 26) очков. В плей-офф он сыграл 13 матчей, набрав 12 (5 + 7) очков.

Ранее петербургский СКА объявил о получении спортивных прав на нападающего Арсения Грицюка.