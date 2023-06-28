Главный врач ЦСКА рассказал о травме Мойзеса перед суперфиналом Кубка России с «Краснодаром»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о травме защитника Мойзеса перед суперфиналом Кубка России с «Краснодаром».

«За три дня до суперфинала на тренировке в единоборстве он получил повреждение внутренней боковой связки. Повреждение достаточно серьёзное. Здесь мы понимали, что нестабильности не наблюдается, но присутствует очень ярко выраженный болевой синдром», — приводит слова Безуглова Bobsoccer.

По его словам, футболист выразил желание рискнуть и принять участие в решающем поединке, не подводя команду. Врач также подчеркнул, что окончательное решение по бразильцу было принято в день матча.

ЦСКА объявил о подписании контракта с Мойзесом до 2026 года. В прошедшем сезоне игрок забил один мяч и отдал три результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах.

11 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России. Подопечные Владимира Федотова также стали серебряными призёрами чемпионата России, уступив только «Зениту».

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, за счёт чего ЦСКА смог успешно завершить сезон.