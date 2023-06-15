Федотов объяснил, за счёт чего ЦСКА смог успешно завершить сезон
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«Двигались поступательно, важно было чувствовать прогресс. Конечно, существовали обстоятельства, в которых мы трудились, не всё складывалось гладко. Мы теряли игроков. Но трудности нас не останавливали. Команда работала с позитивом», — цитирует Федотова Bobsoccer.
Он добавил, что во время тяжёлых моментов не нужно опускать руки и раскисать. По его мнению, только после прохождения всех трудностей у команды появились намётки хорошей игры.
11 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Подопечные Владимира Федотова также стали серебряными призёрами чемпионата России, уступив только «Зениту».
Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провёл параллель между финалом Кубка России и полуфиналом чемпионата мира.