Федотов объяснил, за счёт чего ЦСКА смог успешно завершить сезон

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, в какой момент он поверил, что команда может добиться успеха в первом его сезоне.

«Двигались поступательно, важно было чувствовать прогресс. Конечно, существовали обстоятельства, в которых мы трудились, не всё складывалось гладко. Мы теряли игроков. Но трудности нас не останавливали. Команда работала с позитивом», — цитирует Федотова Bobsoccer.

Он добавил, что во время тяжёлых моментов не нужно опускать руки и раскисать. По его мнению, только после прохождения всех трудностей у команды появились намётки хорошей игры.

11 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Подопечные Владимира Федотова также стали серебряными призёрами чемпионата России, уступив только «Зениту».

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провёл параллель между финалом Кубка России и полуфиналом чемпионата мира.