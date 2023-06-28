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Матыцин: в Монголии может пройти выставочный матч КХЛ

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Министр спорта России Олег Матыцин обсудил варианты продолжения сотрудничества со своим коллегой по спортивному ведомству из Монголии Бадмаанямбуугийном Бат-Эрдэнэ.
Матыцин: в Монголии может пройти выставочный матч КХЛ
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«Совместно с КХЛ прорабатываем организацию выставочного матча в Улан-Баторе», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он напомнил, что монгольские спортсмены участвовали в международном турнире «Дети Азии», а российские фигуристы организовывали серию показательных выступлений для монгольских болельщиков.

«Эти шоу вызвали значительный интерес», — добавил руководитель ведомства.

Матыцин пригласил главу Министерства спорта Монголии на международный форум «Россия — спортивная держава», а также спортивные делегации на предстоящие спортивные соревнования — «Игры будущего», Игры БРИКС.

Ранее Матыцин заявил, что мир теряет многое без проведения соревнований в России.

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