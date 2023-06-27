Матыцин заявил, что мир теряет многое без проведения соревнований в России

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказал мнение, что международные спортивные федерации и весь мировой спорт теряют многое, отказываясь от проведения соревнований в России.

«Мировой спорт трудно представить без российских и белорусских спортсменов. Очевидно, что международные спортивные федерации и мировой спорт в целом теряют многое, когда отказываются от проведения соревнований в России», — цитирует Матыцина РИА Новости.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Матыцин сравнил российский спорт с ребёнком, которого выгнали на улицу.