Определились составы групп чемпионата мира по хоккею 2024 года
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Как сообщается на сайте IIHF, в группе А сыграют Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.
В группе B сойдутся США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан и Польша, которая вернулись в элитный дивизион спустя 22 года.
Сборные России и Белоруссии не примут участия в предстоящем турнире.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал главу IIHF Люка Тардифа «дебилом».