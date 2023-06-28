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Определились составы групп чемпионата мира по хоккею 2024 года

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Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила составы групп чемпионата мира 2024 года, который пройдёт в Праге и Остраве.
Определились составы групп чемпионата мира по хоккею 2024 года
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте IIHF, в группе А сыграют Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.

В группе B сойдутся США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан и Польша, которая вернулись в элитный дивизион спустя 22 года.

Сборные России и Белоруссии не примут участия в предстоящем турнире.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал главу IIHF Люка Тардифа «дебилом».

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