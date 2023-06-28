Попов: всё происходящее с россиянами в мировом спорте выглядит диковато

Олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов не понимает природу решений, которые Международный олимпийский комитет (МОК) принимает в отношении российских спортсменов и федераций.

«Для меня всё происходящее выглядит диковато уже в силу того, что, для начала, никак не вписывается в рамки Олимпийской хартии. Поэтому для себя я решил, что не хочу и не буду в это вникать. Те четыре Олимпиады, в которых принимал участие я сам, были совсем другими. И по ценностям, и по духу, и по отношению к ним людей. Олимпийские игры — это прежде всего взаимоуважение. Уважение к соперникам, к результатам, как своим, так и чужим, уважение к спорту в целом. Поэтому сейчас мне просто больно смотреть на то, что происходит с олимпийским движением», — заявил Попов RT.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что мир теряет многое без проведения соревнований в России.