Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Попов: всё происходящее с россиянами в мировом спорте выглядит диковато

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов не понимает природу решений, которые Международный олимпийский комитет (МОК) принимает в отношении российских спортсменов и федераций.
Попов: всё происходящее с россиянами в мировом спорте выглядит диковато
  • Gettyimages.ru

«Для меня всё происходящее выглядит диковато уже в силу того, что, для начала, никак не вписывается в рамки Олимпийской хартии. Поэтому для себя я решил, что не хочу и не буду в это вникать. Те четыре Олимпиады, в которых принимал участие я сам, были совсем другими. И по ценностям, и по духу, и по отношению к ним людей. Олимпийские игры — это прежде всего взаимоуважение. Уважение к соперникам, к результатам, как своим, так и чужим, уважение к спорту в целом. Поэтому сейчас мне просто больно смотреть на то, что происходит с олимпийским движением», — заявил Попов RT.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что мир теряет многое без проведения соревнований в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить