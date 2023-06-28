Салихова: все понимали, что это мой трансфер, и ненависть ко мне транслировали на Кофрие

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о полноценном переходе защитника красно-белых Максимилиана Кофрие в «Клермон».

«Рыжий — очень классный парень и талантливый футболист. Он стал жертвой блогеров, некоторых ветеранов и журналистов. Все понимали, что это мой трансфер, и ненависть ко мне транслировали на игрока. Макс не сломался и стал одним из лучших защитников во Франции», — цитирует Салихову Metaratings.

«Клермон» выкупил трансфер футболиста после аренды. Бельгиец выступал за французский клуб с 29 августа 2022 года.

25-летний футболист перешёл в «Спартак» в сезоне-2021/22. За красно-белых он провёл 17 матчей в чемпионате России и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что красно-белые проведут товарищеские матчи с «Торпедо» и «Акроном».