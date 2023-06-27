«Спартак» проведёт товарищеские игры с «Торпедо» и «Акроном»

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что красно-белые проведут товарищеские матчи с «Торпедо» и «Акроном».

Столичное дерби с «Торпедо» пройдёт на главной арене «Лужников» 5 июля, сообщает пресс-служба красно-белых.

Матч с «Акроном» состоится 8 июля на базе в Тарасовке. Обе встречи начнутся в 17:00 мск.

Третьего июня «Спартак», несмотря на поражение в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1), стал бронзовым призёром чемпионата. Победу в турнире одержал «Зенит». ЦСКА стал вторым.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о группе столичного клуба в Кубке России.