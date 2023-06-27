Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Спартак» проведёт товарищеские игры с «Торпедо» и «Акроном»

Короткая ссылка
Пресс-служба «Спартака» сообщила, что красно-белые проведут товарищеские матчи с «Торпедо» и «Акроном».
«Спартак» проведёт товарищеские игры с «Торпедо» и «Акроном»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Столичное дерби с «Торпедо» пройдёт на главной арене «Лужников» 5 июля, сообщает пресс-служба красно-белых.

Матч с «Акроном» состоится 8 июля на базе в Тарасовке. Обе встречи начнутся в 17:00 мск.

Третьего июня «Спартак», несмотря на поражение в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1), стал бронзовым призёром чемпионата. Победу в турнире одержал «Зенит». ЦСКА стал вторым.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о группе столичного клуба в Кубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить