Джикия назвал хорошей группу «Спартака» в Кубке России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о группе столичного клуба в Кубке России.

«Хорошая группа. В кубке своеобразный формат: первые два места — прямые путёвки, третье — через Путь регионов. Серьёзная группа? Ещё ничего не началось, а уже какие-то вопросики странные», — цитирует Джикию «Чемпионат».

«Спартаку» в соперники попались «Краснодар», московское «Динамо» и нижегородский «Пари НН».

Напомним, что действующим чемпионом Кубка России является ЦСКА, в финале обыгравший «Краснодар».

Ранее Александр Мостовой заявил, что группа «Зенита» в Кубке России легче, чем у «Спартака».