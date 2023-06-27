Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Джикия назвал хорошей группу «Спартака» в Кубке России

Короткая ссылка
Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о группе столичного клуба в Кубке России.
Джикия назвал хорошей группу «Спартака» в Кубке России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Хорошая группа. В кубке своеобразный формат: первые два места — прямые путёвки, третье — через Путь регионов. Серьёзная группа? Ещё ничего не началось, а уже какие-то вопросики странные», — цитирует Джикию «Чемпионат».

«Спартаку» в соперники попались «Краснодар», московское «Динамо» и нижегородский «Пари НН».

Напомним, что действующим чемпионом Кубка России является ЦСКА, в финале обыгравший «Краснодар».

Ранее Александр Мостовой заявил, что группа «Зенита» в Кубке России легче, чем у «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить