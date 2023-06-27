Bild: «Бавария» и Кейн достигли договорённости о трансфере

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн и «Бавария» достигли устного соглашения о трансфере.

Как сообщает Bild, переговоры с мюнхенским клубом вели отец Кейна Пэт и его брат Чарли, так как команда не может обращаться к форварду напрямую.

Уточняется, что сделка далека от завершения, поскольку мюнхенцам нужно подтверждение «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» Лукас Эрнандес намерен покинуть клуб в ближайшее время.