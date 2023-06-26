Лукас Эрнандес хочет покинуть «Баварию» прямо сейчас

Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес намерен покинуть клуб в ближайшее время.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, игрок хочет прямо сейчас покинуть клуб. При этом «Пари Сен-Жермен» не делал официального предложения «Баварии». Парижане находятся на стадии подготовки первого запроса, мюнхенцы хотят выручить с продажи игрока €50 млн.

В прошедшем сезоне Эрнандес провёл 11 матчей, забил гол и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» контактирует с Гарри Кейном по поводу возможного трансфера.