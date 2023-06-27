Масалитин: Помазуну стоит перейти в европейский клуб, если действительно есть такой шанс

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение, что голкиперу армейского клуба Илье Помазуну стоит продолжить карьеру в Европе.

«Если у него есть шанс поиграть в Европе, то этим шансом стоит воспользоваться. Илья правильно сделал, что решил поиграть в аренде, а не сидеть под Акинфеевым. Стоит ли соглашаться, если это будет Сегунда? А почему нет? Там тоже есть неплохие команды», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что выступление в европейских чемпионатах является замечательным опытом.

Как сообщает Sport24, российским вратарём интересуются «Аугсбург», клубы из Ла Лиги и один из Сегунды.

По информации источника, параллельно ведутся активные переговоры между ЦСКА и «Уралом». Есть большая вероятность продления арендного соглашения.

Прошедший сезон Помазун провёл на правах аренды в екатеринбургском «Урале». Он принял участие в 39 матчах за «шмелей», в которых пропустил 55 мячей и восемь раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его в €2 млн.

Ранее в «Аугсбурге» опровергли информацию об интересе к Помазуну.