Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Фигуристка Рязанова вспомнила, как лишилась фаланги пальца на тренировке

Короткая ссылка
Вице-чемпионка России в танцах на льду Екатерина Рязанова считает, что спортсмены очень преданы своему делу и иногда не обращают внимания на травмы.
Фигуристка Рязанова вспомнила, как лишилась фаланги пальца на тренировке
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Мне кажется, мы все такие фанатики нашего дела, что всё равно выходим на лёд, что бы ни произошло», — заявила она в интервью RT.

Фигуристка также вспомнила, как лишилась фаланги пальца на тренировке.

«Это, конечно, была та ещё история. Но страха реально не было. Точнее, он был другой. Я всё время боялась снова травмировать руку, неудачно ткнуть ею в Илью — там же живое мясо ещё было плюс куча всяких мешающих повязок. Но в плане катания, взаимоотношений с партнёром ничего не изменилось. Наверное, все спортсмены такие — не совсем нормальные.

Как девочка, я рыдала очень. Долго к этому привыкала. Даже потом, когда всё зажило, у меня некоторое время держался внутренний комплекс. Я пыталась прятать руку, чтобы никто не заметил, что у меня вместо пальца какой-то бесформенный обрубок без ногтя. Когда увидела свою руку после операции, картина, мягко говоря, была не самая приятная. Но сейчас все комплексы по этому поводу уже позади. В конце концов, это не самое ужасное, что может произойти в жизни», — добавила фигуристка.

Ранее Рязанова заявила, что чувствовала себя предательницей после смены партнёра и тренерского штаба в 2009 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить