Фигуристка Рязанова вспомнила, как лишилась фаланги пальца на тренировке

Вице-чемпионка России в танцах на льду Екатерина Рязанова считает, что спортсмены очень преданы своему делу и иногда не обращают внимания на травмы.

«Мне кажется, мы все такие фанатики нашего дела, что всё равно выходим на лёд, что бы ни произошло», — заявила она в интервью RT.

Фигуристка также вспомнила, как лишилась фаланги пальца на тренировке.

«Это, конечно, была та ещё история. Но страха реально не было. Точнее, он был другой. Я всё время боялась снова травмировать руку, неудачно ткнуть ею в Илью — там же живое мясо ещё было плюс куча всяких мешающих повязок. Но в плане катания, взаимоотношений с партнёром ничего не изменилось. Наверное, все спортсмены такие — не совсем нормальные.

Как девочка, я рыдала очень. Долго к этому привыкала. Даже потом, когда всё зажило, у меня некоторое время держался внутренний комплекс. Я пыталась прятать руку, чтобы никто не заметил, что у меня вместо пальца какой-то бесформенный обрубок без ногтя. Когда увидела свою руку после операции, картина, мягко говоря, была не самая приятная. Но сейчас все комплексы по этому поводу уже позади. В конце концов, это не самое ужасное, что может произойти в жизни», — добавила фигуристка.

Ранее Рязанова заявила, что чувствовала себя предательницей после смены партнёра и тренерского штаба в 2009 году.