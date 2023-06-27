Рязанова заявила, что чувствовала себя предательницей после смены партнёра и тренерского штаба в 2009 году

Фигуристка Екатерина Рязанова, выступающая в танцах на льду, рассказала, почему покинула тренерский штаб Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой и поменяла партнёра Джонатана Гурейро в 2009 году.

«Сначала мне просто сделали предложение приехать на пробы. Илья Ткаченко остался тогда без партнёрши, но продолжал кататься у Алексея Горшкова. А я очень хотела попробовать, что такое кататься с партнёром, который старше и опытнее. Не говоря уже о том, что на тот момент Илья считался одним из лучших в стране. Не собиралась сразу принимать решение, но всё закрутилось как-то совсем стремительно. Хотя первый год в новой команде оказался сложным. Из-за разницы в возрасте мне постоянно казалось, что партнёр вообще не воспринимает меня всерьёз, как равную себе. Привыкла-то я совсем к другому.

Были ли Кустарова с Алексеевой в курсе приглашения на пробы в Одинцово? Нет. Поэтому в какой-то степени я чувствовала себя предательницей. Собственно, когда озвучила своё решение, в прежней команде меня и посчитали предательницей все, включая Джона. Но я его понимаю прекрасно. Я бы тоже обиделась. Мы с Джоном вообще были лучшими друзьями, когда катались в паре. И, конечно же, когда я приняла решение уйти, обоим было очень больно», — рассказала фигуристка в интервью RT.

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