В «Фенербахче» опровергли заинтересованность в аренде Вендела и Малкома
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«Заинтересованность в аренде Вендела и Малкома? Это неправда», — цитирует Баки «Спорт-Экспресс».
В прошедшем сезоне Малком забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Вендел в сезоне-2022/23 провёл 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» хочет взять в аренду Вендела и Малкома.