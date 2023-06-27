В «Фенербахче» опровергли заинтересованность в аренде Вендела и Малкома

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки высказался об интересе клуба к футболистам «Зенита» Вендела и Малкома.

«Заинтересованность в аренде Вендела и Малкома? Это неправда», — цитирует Баки «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Малком забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Вендел в сезоне-2022/23 провёл 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» хочет взять в аренду Вендела и Малкома.