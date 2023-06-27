12-летний болельщик на расистской почве оскорбил защитника «Реала Б» Винисиуса

Защитник «Реала Б» Винисиус Тобиас стал жертвой расистских оскорблений во время второго финального матча плей-офф за право подняться в Сегунду с «Эльденсе».

12-летний болельщик «Эльденсе» во втором тайме назвал игрока соперника «обезьяной». Об этом сообщил сам Винисиус в соцсетях.

«Цвет кожи уже не имеет значения, мы все равны. Мы хотим уважения — как минимум!» — добавил футболист.

21 мая бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор также был оскорблён на почве расизма в матче с «Валенсией» (0:1). В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что Винисиус возглавит комитет ФИФА по борьбе с расизмом.