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12-летний болельщик на расистской почве оскорбил защитника «Реала Б» Винисиуса

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Защитник «Реала Б» Винисиус Тобиас стал жертвой расистских оскорблений во время второго финального матча плей-офф за право подняться в Сегунду с «Эльденсе».
12-летний болельщик на расистской почве оскорбил защитника «Реала Б» Винисиуса
  • Gettyimages.ru

12-летний болельщик «Эльденсе» во втором тайме назвал игрока соперника «обезьяной». Об этом сообщил сам Винисиус в соцсетях.

«Цвет кожи уже не имеет значения, мы все равны. Мы хотим уважения — как минимум!» — добавил футболист.

21 мая бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор также был оскорблён на почве расизма в матче с «Валенсией» (0:1). В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что Винисиус возглавит комитет ФИФА по борьбе с расизмом.

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