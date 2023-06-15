Винисиус возглавит комитет ФИФА по борьбе с расизмом

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор станет главой комитета организации по борьбе с расизмом.

«Футбола с расизмом больше не будет. Я попросил Винисиуса возглавить эту группу игроков, которая будет разрабатывать более строгие наказания», — приводит слова Инфантино Reuters.

21 мая «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что в Бразилии приняли законопроект о расизме, названный в честь Винисиуса.