Россиянки Бодниева и Дибирова включены в Зал славы Европейской федерации гандбола

Людмила Бодниева и Ирина Дибирова введены в Зал славы Европейской федерации гандбола (EHF).

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Бодниева является двукратной чемпионкой мира (2001, 2005), а Дибирова серебряным призёром Олимпийских игр 2008 года и трёхкратной чемпионкой мира (2001, 2005, 2007). Также в Зал славы включён Талант Дуйшебаев (победитель ОИ-1992 в составе объединённой команды).

EHF приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Ранее россиянка Дарья Дмитриева была признана лучшей гандболисткой чемпионата Словении сезона-2022/23.