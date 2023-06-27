Россиянки Бодниева и Дибирова включены в Зал славы Европейской федерации гандбола
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Бодниева является двукратной чемпионкой мира (2001, 2005), а Дибирова серебряным призёром Олимпийских игр 2008 года и трёхкратной чемпионкой мира (2001, 2005, 2007). Также в Зал славы включён Талант Дуйшебаев (победитель ОИ-1992 в составе объединённой команды).
EHF приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
Ранее россиянка Дарья Дмитриева была признана лучшей гандболисткой чемпионата Словении сезона-2022/23.