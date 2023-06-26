Завершивший карьеру Ибрагимович заявил, что может вернуться к футболу
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«Я горжусь тем, что люди снова хотят видеть меня в «Милане», пусть даже в другой роли. Такая страсть фанатов придаёт мне сил. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, я вернусь на поле, кто знает», — цитирует Ибрагимовича Sport Mediaset.
4 июня на стадионе «Сан-Сиро» состоялась церемония прощания с Ибрагимовичем. Во время мероприятия 41-летний форвард не смог сдержать эмоций. Игра 38-го тура чемпионата Италии с «Вероной» стала последней для игрока в качестве футболиста.
Ранее Ибрагимович подвёл итоги своей карьеры.