Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Завершивший карьеру Ибрагимович заявил, что может вернуться к футболу

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной Швеции и итальянского «Милана» Златан Ибрагимович допустил, что может возобновить профессиональную карьеру.
Завершивший карьеру Ибрагимович заявил, что может вернуться к футболу
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Я горжусь тем, что люди снова хотят видеть меня в «Милане», пусть даже в другой роли. Такая страсть фанатов придаёт мне сил. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, я вернусь на поле, кто знает», — цитирует Ибрагимовича Sport Mediaset.

4 июня на стадионе «Сан-Сиро» состоялась церемония прощания с Ибрагимовичем. Во время мероприятия 41-летний форвард не смог сдержать эмоций. Игра 38-го тура чемпионата Италии с «Вероной» стала последней для игрока в качестве футболиста.

Ранее Ибрагимович подвёл итоги своей карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить