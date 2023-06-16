Ибрагимович о завершении карьеры: моё наследие — это новые Златаны

Шведский нападающий Златан Ибрагимович подвёл итоги своей карьеры.

«Всё началось с мечты, которая превратила невозможное в возможное. Меня создали вы. И наследие — это все новые Златаны, созданные мной. Все те, у кого сердце льва, в глазах горит огонь. Кто искренне понимает, что невозможного нет», — написал футболист в соцсетях.

4 июня на стадионе «Сан-Сиро» состоялась церемония прощания с Ибрагимовичем. Во время мероприятия 41-летний форвард не смог сдержать эмоций. Игра 38-го тура чемпионата Италии с «Вероной» стала последней для игрока в качестве футболиста.

Ранее Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем после завершения профессиональной карьеры.