Федерация футбола Румынии обратилась в УЕФА по возможному нарушению правил сборной Украины
- AFP
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«ФФР обратилась за разъяснениями в УЕФА. Что касается ситуации в украинской сборной, ФФР не может комментировать стратегию других команд или то, как они соблюдают действующие правила», — говорится в заявлении.
Как сообщает румынский портал Playsport, в матче группового этапа чемпионата Европы U21 с Хорватией в составе сборной Украины на поле вышли два футболиста, которые не имели права принимать участие в игре.
Анатолий Трубин и Георгий Судаков 19 июня сыграли за основную сборную Украины в отборочном турнире Евро-2024 с Мальтой, а 21 июня сыграли за молодёжную команду.
По правилам ФИФА игроки могут принять участие в матчах молодёжного и взрослого уровней при условии, что между этими матчами прошло два календарных дня.
Ранее сообщалось, что украинская ассоциация футбола призвала исключить РФС из ФИФА и УЕФА.