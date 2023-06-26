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Федерация футбола Румынии обратилась в УЕФА по возможному нарушению правил сборной Украины

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Федерация футбола Румынии (ФФР) приняла решение обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после нарушения регламента Международной федерации футбола (ФИФА) игроками молодёжной сборной Украины.
Федерация футбола Румынии обратилась в УЕФА по возможному нарушению правил сборной Украины
  • AFP
  • © FABRICE COFFRIN

«ФФР обратилась за разъяснениями в УЕФА. Что касается ситуации в украинской сборной, ФФР не может комментировать стратегию других команд или то, как они соблюдают действующие правила», — говорится в заявлении.

Как сообщает румынский портал Playsport, в матче группового этапа чемпионата Европы U21 с Хорватией в составе сборной Украины на поле вышли два футболиста, которые не имели права принимать участие в игре.

Анатолий Трубин и Георгий Судаков 19 июня сыграли за основную сборную Украины в отборочном турнире Евро-2024 с Мальтой, а 21 июня сыграли за молодёжную команду.

По правилам ФИФА игроки могут принять участие в матчах молодёжного и взрослого уровней при условии, что между этими матчами прошло два календарных дня.

Ранее сообщалось, что украинская ассоциация футбола призвала исключить РФС из ФИФА и УЕФА.

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