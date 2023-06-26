Тренер паралимпийцев — о Костомарове: у нас в сборной многие вообще не считают себя инвалидами

Старший тренер паралимпийской сборной России по биатлону Ирина Громова отметила, что Роман Костомаров сможет устроиться на любую работу и спокойно жить после ампутации конечностей, от него нужно только желание бороться с трудностями.

«Конечно, у нас не так много людей, которые сломались и сразу же начали заниматься паралимпийским спортом. Был только один Рома Петушков (шестикратный чемпион Олимпиады в Сочи — RT) в 2006-м году. Он в феврале ноги потерял, а в сентябре уже к нам пришёл. В своё время бобслеистку Ирину Скворцову хотели к нам пристроить, но она не захотела заниматься, ушла в другую сферу.

На самом деле, многие у нас не считают себя инвалидами. Подумаешь, нет какой-то конечности, всё остальное же нормально функционирует. Шутят: «И зачем эти ноги вообще нужны». В команде есть ребята и без пальцев, они вообще никаких проблем не испытывают.

Главное, чтобы человек сам хотел жить и развиваться. Иначе можно нарисовать для него золотые горы, но толку от этого не будет. Всё в руках людей. Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет — причину.

К тому же Костомаров прошёл такую серьёзную спортивную школу. Одно дело, если десятилетний мальчик потеряет ноги, здесь нужно, чтобы родные направили, помогли. Другое — взрослый мужчина. Тем более, как понимаю, сейчас все готовы ему помочь. Самое главное, теперь Роману самому разобраться, чем он может и хочет заниматься. Ходить он сможет. Нет никаких проблем стать тренером или занять должность в федерации. Было бы желание! У нас есть известный офтальмолог Святослав Фёдоров, он тоже без ноги ходит. Долгое время никто и не знал, что у него протез», — заявила Громова RT.

Ранее президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о тренировке Костомарова.