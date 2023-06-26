ЦСКА начал первый тренировочный сбор в Новогорске
- РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба клуба, впервые вместе с основной командой проведут сборы полузащитник молодёжной команды Артём Бандикян и вратарь команды Егор Бесаев.
Первый сбор завершится 4 июля товарищеским матчем с «Нефтехимиком», после чего команда вновь соберётся 7 июля на базе в Ватутинках.
По итогам сезона-2022/23 чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, который в последнем туре разгромил «Ростов», оставив подопечных Валерия Карпина за пределами топ-3. Замкнул тройку призёров РПЛ «Спартак».
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что успех «Зенита» обусловлен финансовой устойчивостью.