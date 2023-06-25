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Федотов заявил, что успех «Зенита» обусловлен финансовой устойчивостью

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что успех «Зенита» обусловлен финансовой устойчивостью.
Федотов заявил, что успех «Зенита» обусловлен финансовой устойчивостью
  • Gettyimages.ru

«С «Зенитом» невозможно бороться? Всё определяет, наверное, финансовое состояние. Мы видим, что, например, «Бавария» — тот же гегемон в Германии. По каким причинам? Этот клуб финансово более устойчив», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. ЦСКА финишировал на второй позиции.

Ранее Федотов оценил шансы вратаря команды Игоря Акинфеева в будущем начать тренерскую карьеру.

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