Федотов ответил, сможет ли Акинфеев в будущем стать главным тренером

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил шансы вратаря команды Игоря Акинфеева в будущем начать тренерскую карьеру.

«Одним из важнейших его качеств остаётся умение быть самим собой — великолепным, стержневым и справедливым человеком, который не меняется по отношению к окружающим. Это ключевые вещи, которые помогут ему стать хорошим тренером, если он этого пожелает», — цитирует Федотова СЭ.

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль.

Контракт вратаря со столичным клубом истекает 30 июня 2024 года.

Ранее Акинфеев заявил, что не собирается завершать карьеру.