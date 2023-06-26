СЭ: штаб Семака в «Зените» покинули два тренера
- РИА Новости
По информации «Спорт-Экспресса», команду покинул один из помощников Сергея Семака — Александр Низелик, а также специалист по физподготовке Мария Бурова.
По итогам сезона-2022/23 чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, который в последнем туре разгромил «Ростов», оставив подопечных Валерия Карпина за пределами топ-3. Замкнул тройку призёров РПЛ «Спартак».
Ранее Владимир Федотов высказал мнение, что успех «Зенита» обусловлен финансовой устойчивостью.