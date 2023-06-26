Бушманов: «Спартаку» надо с самого начала сезона набирать максимальное количество очков

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов считает, что столичная команда должна набрать максимальное количество очков в первых турах чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Все хотят в первых матчах взять максимальное количество очков, «Спартак» не исключение. Команда хочет быть как можно выше и бороться с «Зенитом». Поэтому надо с самого начала набирать максимальное количество очков», — цитирует Бушманова «Матч ТВ».

По его мнению, в целом у красно-белых нормальный календарь. Бушманов также считает, что «Спартак» вполне способен в пятом туре обыграть на выезде «Зенит».

«Естественно. Любой матч с «Зенитом» для «Спартака» — это особенное событие, принципиальный матч. Думаю, грядущая игра будет такой же», — добавил Бушманов.

«Спартак» в начале сезона сыграет дома с «Оренбургом», во втором туре примет «Балтику», а в третьем в Казани встретится с «Рубином».

Московский клуб в сезоне-2022/23 завоевал бронзовые медали РПЛ.

Ранее «Спартак» представил свой календарь в РПЛ видеороликом в стиле аниме.





