Тарханов назвал самую сильную группу после жеребьёвки Кубка России
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«По группам могу сказать, что самая сильная, где «Динамо», «Спартак», «Краснодар» и «Пари НН». Хотя в кубковых матчах тяжело определить, где сильная», — цитирует Тарханова Vprognoze.
24 июня состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России сезона-2023/24.
В группу D попали «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».
Ранее сообщалось, что Дмитрий Булыкин считает, что «Локомотиву» повезло с жеребьёвкой Кубка России по футболу.