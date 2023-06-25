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Тарханов назвал самую сильную группу после жеребьёвки Кубка России

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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на итоги жеребьёвки группового этапа Кубка России по футболу.
Тарханов назвал самую сильную группу после жеребьёвки Кубка России
  • Gettyimages.ru

«По группам могу сказать, что самая сильная, где «Динамо», «Спартак», «Краснодар» и «Пари НН». Хотя в кубковых матчах тяжело определить, где сильная», — цитирует Тарханова Vprognoze.

24 июня состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России сезона-2023/24.

В группу D попали «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Булыкин считает, что «Локомотиву» повезло с жеребьёвкой Кубка России по футболу.

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