Тарханов назвал самую сильную группу после жеребьёвки Кубка России

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на итоги жеребьёвки группового этапа Кубка России по футболу.

«По группам могу сказать, что самая сильная, где «Динамо», «Спартак», «Краснодар» и «Пари НН». Хотя в кубковых матчах тяжело определить, где сильная», — цитирует Тарханова Vprognoze.

24 июня состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России сезона-2023/24.

В группу D попали «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Булыкин считает, что «Локомотиву» повезло с жеребьёвкой Кубка России по футболу.