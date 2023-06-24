Булыкин: у «Локомотива» группа в Кубке России полегче, чем у «Динамо»
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«У «Локомотива» группа полегче, чем у «Динамо». Но в кубковых встречах нередко непредсказуемые результаты. Здесь нужно серьёзно отнестись ко всем матчам», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».
По его мнению, «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» должны напрямую выходить в следующую стадию турнира.
«У екатеринбуржцев кубковая команда, а «Локо» сейчас хорошо выглядит. «Ростов» тоже поборется», — добавил Булыкин.
«Динамо» по итогам жеребьёвки попало в группу к московскому «Спартаку», «Краснодару» и нижегородскому «Пари НН». «Локомотив» получил в соперники «Ростов», «Урал» и казанский «Рубин».
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что «Зениту» повезло с жеребьёвкой Кубка России по футболу сезона-2023/24.