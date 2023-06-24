Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Носков: буду рад, если Акинфеев останется в ЦСКА как можно дольше

Короткая ссылка
Защитник московского ЦСКА Егор Носков считает, что голкиперу Игорю Акинфееву не стоит завершать карьеру профессионального футболиста.
Носков: буду рад, если Акинфеев останется в ЦСКА как можно дольше
  • Gettyimages.ru

«Если вдруг Акинфеев захочет завершить карьеру, команда попросит его остаться? Честно говоря, не знаю, но, думаю, что да. Я буду очень рад, если он будет играть в ЦСКА как можно дольше», — цитирует Носкова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Акинфеев провёл за армейцев 35 матчей во всех турнирах, пропустил 32 мяча и сыграл 11 игр на ноль. 37-летний голкипер является воспитанником ЦСКА. Накануне он дал понять, что пока не собирается завершать карьеру.

Ранее Виталий Мутко назвал Акинфеева лицом российского футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить