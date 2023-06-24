Носков: буду рад, если Акинфеев останется в ЦСКА как можно дольше

Защитник московского ЦСКА Егор Носков считает, что голкиперу Игорю Акинфееву не стоит завершать карьеру профессионального футболиста.

«Если вдруг Акинфеев захочет завершить карьеру, команда попросит его остаться? Честно говоря, не знаю, но, думаю, что да. Я буду очень рад, если он будет играть в ЦСКА как можно дольше», — цитирует Носкова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Акинфеев провёл за армейцев 35 матчей во всех турнирах, пропустил 32 мяча и сыграл 11 игр на ноль. 37-летний голкипер является воспитанником ЦСКА. Накануне он дал понять, что пока не собирается завершать карьеру.

Ранее Виталий Мутко назвал Акинфеева лицом российского футбола.