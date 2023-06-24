Носков: буду рад, если Акинфеев останется в ЦСКА как можно дольше
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«Если вдруг Акинфеев захочет завершить карьеру, команда попросит его остаться? Честно говоря, не знаю, но, думаю, что да. Я буду очень рад, если он будет играть в ЦСКА как можно дольше», — цитирует Носкова «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне Акинфеев провёл за армейцев 35 матчей во всех турнирах, пропустил 32 мяча и сыграл 11 игр на ноль. 37-летний голкипер является воспитанником ЦСКА. Накануне он дал понять, что пока не собирается завершать карьеру.
Ранее Виталий Мутко назвал Акинфеева лицом российского футбола.