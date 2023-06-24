Помощник генменеджера «Вашингтона» — о Мичкове: интересный игрок

Помощник генерального менеджера «Вашингтона» Росс Махоуни высказался о российском нападающем Матвее Мичкове.

«Интересный игрок. Когда ему было 15 лет на турнире до 18 лет в Далласе, за ним и Бедардом было очень интересно наблюдать. Между Мичковым и Бедардом много общего», — приводит слова Махоуни The Athletic.

С 28 по 29 июня в Нэшвилле пройдёт драфт-2023. Мичков входит в первую пятёрку списка новичков.

Нападающий в сезоне-2022/23 выступал за «Сочи», в составе которого он сыграл 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 очков (11 + 9).

Ранее Валерий Каменский высказал мнение, что на драфте за нападающего СКА Матвея Мичкова будут бороться все команды НХЛ.