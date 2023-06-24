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Селекционер ЦСКА: ради Лиги чемпионов Чалову можно поехать в «Галатасарай»

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Селекционер московского ЦСКА Денис Машкарин заявил, что Чалову стоит перейти в «Галатасарай» ради выступлений в Лиге чемпионов.
Селекционер ЦСКА: ради Лиги чемпионов Чалову можно поехать в «Галатасарай»
  • Gettyimages.ru

«Ради Лиги чемпионов можно поехать и в Турцию? Да, согласен. Ради этого можно. Но, как я понимаю, «Галатасарай» ведёт переговоры ещё и с Дембеле, так что Чалову надо будет выиграть эту серьёзную конкуренцию», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что Зделар надеется, что Фёдор Чалов останется в клубе.

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