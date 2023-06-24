Агент: Вагнер Лав всегда готов вернуться в Россию и в ЦСКА

Эвандро Феррейра, агент нападающего Вагнера Лава, заявил, что футболист готов вернуться в ЦСКА.

«Неоднократно говорил, Вагнер Лав всегда готов вернуться в Россию и в ЦСКА», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Вагнер Лав выступал за армейцев с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок России и четырежды — Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА считают маловероятной возможность приезда Лава на предсезонные матчи.