В ЦСКА считают маловероятной возможность приезда Лава на предсезонные матчи

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что вероятность приезда нападающего Вагнера Лава на предсезонные матчи между ЦСКА и «Динамо» мала.

«Если говорить о Вагнере, то у него действующий контракт и разгар сезона, поэтому вряд ли возможность приезда можно оценить как высокую. При всём нашем обоюдном желании», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Вагнер Лав выступал за армейцев с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок России и четырежды — Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.

Ранее сообщалось, что агент Вагнера Лава хотел бы, чтобы футболист завершил карьеру в ЦСКА.