Агент: у меня есть цель — сделать так, чтобы Вагнер завершил карьеру в ЦСКА

Эвандро Феррейра, агент нападающего Вагнера Лава, хотел бы, чтобы футболист завершил карьеру в ЦСКА.

«Нам приятно, что болельщики из России по-прежнему за ним следят. У меня есть цель — сделать так, чтобы Вагнер завершил карьеру в ЦСКА», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

Вагнер Лав выступал за армейцев с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок России и четырежды — Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.

Ранее Вагнер Лав высказался о том, что форвард «Спартака» Квинси Промес побил его рекорд.