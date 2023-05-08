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Лав: если бы я продолжил выступать в России, Промес вряд ли побил бы мой рекорд

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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав высказался о том, что форвард «Спартака» Квинси Промес побил его рекорд.
Лав: если бы я продолжил выступать в России, Промес вряд ли побил бы мой рекорд
  • Gettyimages.ru

«Рекорды для того и существуют, чтобы их бить, но я счастлив, что мой продержался около десяти лет. Возможно, если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат. Но я рад за Квинси, хочу искренне поздравить его с этим достижением», — цитирует Лава Metaratings.ru.

Нидерландец забил свой 86-й гол в чемпионате России и занял первое место в истории РПЛ по голам среди легионеров.

Промесу понадобился 171 матч для достижения отметки в 86 забитых голов. Вагнеру потребовалось 169 (играл за столичный ЦСКА с 2004 по 2012 год). На счету Азмуна (известен по выступлениям за «Ростов», «Рубин» и «Зенит») — 208 игр.

Ранее «Спартак» разъяснил жест Промеса в матче с «Зенитом».

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