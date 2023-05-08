«Спартак» разъяснил жест Промеса в матче с «Зенитом»

Пресс-служба «Спартака» выложила видео с необычным жестом нападающего команды Квинси Промеса после третьего пропущенного гола в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».

На 92-й минуте матча форвард потрогал себя за подбородок, обращаясь к партнёрам по команде.

В московском клубе заявили, что игрок просил своих одноклубников не опускать головы после пропущенного гола.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

Ранее Александр Селихов после финального свистка в матче с «Зенитом» сразу пошёл извиняться перед болельщиками.